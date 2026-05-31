Un’esplosione ha colpito oggi il villaggio di Kaungtup, nel nordest del Myanmar, intorno a mezzogiorno. Almeno 55 persone sono morte e 74 sono rimaste ferite nell’incidente. La deflagrazione ha causato ingenti danni alla zona, senza ancora chiarimenti sulle cause. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato verifiche sulla dinamica dell’esplosione. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali sospetti o responsabilità.

Una deflagrazione devastante ha colpito oggi intorno a mezzogiorno il villaggio di Kaungtup, nel comune di Namhkam, nel nordest del Myanmar. Secondo soccorritori e media indipendenti, il bilancio provvisorio è di almeno 55 morti e 74 feriti. L’edificio coinvolto nell’esplosione era adibito, secondo le prime ricostruzioni, allo stoccaggio di esplosivi per l’estrazione mineraria. Le operazioni di soccorso erano ancora in corso nella serata di domenica, lasciando aperta la possibilità di ulteriori aggiornamenti sul numero delle vittime. Tra i morti figurano almeno sei bambini. Un soccorritore giunto sul posto ha riferito all’agenzia Associated Press, chiedendo l’anonimato per ragioni di sicurezza, che fino alla serata erano stati recuperati 46 corpi, già avviati alla cremazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Esplosione in Myanmar: almeno 55 morti e 74 feriti

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