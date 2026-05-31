Esplosione fa crollare una casa | un morto Ipotesi fuga di gas

Un'esplosione ha causato il crollo di una casa a Teglio Veneto, provocando un morto. Il boato, udito a chilometri di distanza, si è verificato alle 8 di questa mattina. Le forze dell'ordine ipotizzano che l'esplosione sia stata causata da una fuga di gas. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trovato il corpo senza vita all’interno dell’edificio crollato. Le indagini continuano per chiarire le cause dell’incidente.

TEGLIO VENETO (VENEZIA) - Un boato tremendo, avvertito distintamente a chilometri di distanza, ha scosso la tranquillità di Teglio Veneto questa mattina (31 maggio), intorno alle 8.45. Una violenta esplosione in via Viola, causata si ipotizza da fuga di gas, ha letteralmente sventrato un'abitazione. Il bilancio è drammatico: nel crollo ha perso la vita un uomo di circa 60 anni. I soccorsi La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro, insieme ai carabinieri della stazione di Villanova di Fossalta di Portogruaro e ai sanitari del 118 per mettere in sicurezza l'area e avviare le prime ricerche tra le macerie. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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