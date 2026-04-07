Una forte esplosione si è verificata questa mattina in una villetta bifamiliare nella frazione di Groppoli, nel comune di Mulazzo, provocando danni alla struttura. Una donna presente all’interno dell’abitazione è rimasta ferita e trasportata in ospedale. La deflagrazione, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata causata da una fuga di gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per accertamenti e messa in sicurezza.

Mulazzo (Massa Carrara), 7 aprile 2026 – Un’esplosione improvvisa ha scosso la tranquillità della frazione di Groppoli, nel comune di Mulazzo, dove una villetta bifamiliare è stata colpita da una deflagrazione causata, con ogni probabilità, da una fuga di gas. L’allarme è scattato poco dopo le sei, quando un forte boato, udito distintamente anche nelle case vicine, ha squarciato il silenzio della zona residenziale. L’abitazione colpita è una villetta a schiera che si trova nelle vicinanze della fabbrica Nuova Oma, abitata da una signora, madre di due figli che però non vivono con lei. Sul posto sono accorse tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco di zona, insieme ai sanitari del 118 e ai carabinieri per mettere in sicurezza l’area e verificare la presenza di persone coinvolte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fuga di gas, esplosione in una villetta: donna portata in ospedale

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