Un’esplosione ha causato il crollo di una palazzina a Piana del Sole, nella zona di Ponte Galeria a Roma. Due persone sono rimaste ferite nell’incidente. Le prime ipotesi indicano una fuga di gas da una bombola come possibile causa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di sicurezza.

Una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina in località Piana del Sole, nella zona di Ponte Galeria, a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, la causa sarebbe una fuga di gas da una bombola, che ha scatenato la deflagrazione, interessando almeno tre edifici tra via Tavagnasco e via Cigliè. Al momento sono le due persone ferite in modo grave e circa settanta sfollati, costretti a lasciare le proprie abitazioni. Altri due palazzi hanno subito danni significativi, rendendo necessarie verifiche strutturali per valutare la sicurezza delle abitazioni circostanti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e personale sanitario, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Esplosione a Roma: crolla una palazzina a Piana del Sole, due feriti. Ipotesi fuga di gas da una bombola

Articoli correlati

Esplosione di gas a Roma: crolla una palazzina a Piana del Sole, almeno 2 feriti graviAGI- Una palazzina è crollata, probabilmente a causa di una esplosione a via Tavagnasco, angolo via Ciglié, a Piana del Sole, a Roma.

Esplosione di gas a Roma, crolla una palazzina a Piana del SoleAGI- Una palazzina è crollata, probabilmente a causa di una esplosione a via Tavagnasco, angolo via Ciglié, a Piana del Sole, a Roma.

Altri aggiornamenti su Esplosione a Roma crolla una palazzina...

Temi più discussi: Roma, esplode un casolare: morti due anarchici. Tra ipotesi azione su obiettivo vicino; Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: morti due anarchici. Costruivano una bomba. È caccia ai complici; Eventi 21 marzo a Bologna e dintorni: Giorgia, il firmacopie dei Subsonica; Maltempo a Roma, grandine e pioggia torrenziale: disagi dalla Cassia a Fiumicino.

Piana del Sole, esplodono palazzine vicino Roma: almeno 2 feriti gravi, 70 persone evacuateEsplosione in zona Piana del Sole, a Roma. Paura tra via Tavagnasco e via Ciglie. Al momento risultano coinvolte tre palazzine, di cui una è crollata, e due persone sono rimaste ferite gravemente. Son ... ilmattino.it

Esplosione a Roma, crolla una palazzina: due feriti gravi e più di 70 persone in stradaUn boato fortissimo e il crollo di una palazzina, altre due coinvolte: la violenta esplosione a Piana del Sole, a Roma ... fanpage.it

Esplosione in zona Piana del Sole, a Roma. Paura tra via Tavagnasco e via Ciglie. Al momento risultano coinvolte tre palazzine, di cui una è crollata, e due persone sono rimaste ferite gravemente. Sono circa 70 le persone invece evacuate in strada. Sul posto facebook