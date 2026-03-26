Villaricca esplosione in una pizzeria in costruzione tre feriti | ipotesi fuga di gas

A Villaricca, in via Antica Consolare Campana, si è verificata un'esplosione in una pizzeria ancora in fase di costruzione, che ha causato tre feriti. La polizia indaga sull'evento, ipotizzando una fuga di gas come possibile causa dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le forze dell'ordine stanno accertando le cause dell'esplosione.

Terrore nel comune di Villaricca, in via Antica Consolare Campana, al confine con Qualiano e il territorio di Marano. Un'esplosione si sarebbe verificata in una attività commerciale prossima all'apertura. Un ristorante, da quanto ricostruito finora. Sul posto ambulanze e forze dell'ordine. Si sono almeno tre feriti. L'attività si trova nei pressi del cosiddetto Ponte di Suurriento. L'esplosione si è verificata intorno alle 12,15. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco. Questa la nota dei carabinieri: «Questa mattina un’esplosione ha distrutto i locali di un’attività commerciale in via consolare Campana. All’interno erano in corso lavori di ristrutturazione per trasformare un negozio di abbigliamento in Pizzeria. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Villaricca, esplosione in una pizzeria in costruzione, tre feriti: ipotesi fuga di gas Articoli correlati Esplosione a Roma: crolla una palazzina a Piana del Sole, due feriti. Ipotesi fuga di gas da una bombolaUna violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina in località Piana del Sole, nella zona di Ponte Galeria, a Roma. Licata, esplosione in casa per una fuga di gas: coniugi feriti, evacuato l’intero condominio.Licata, Esplosione in Casa: Marito e Moglie Ricoverati, Evacuato un Condominio Una violenta esplosione, causata dallo scoppio di una bombola del gas,... Aggiornamenti e notizie su Villaricca esplosione in una pizzeria... Argomenti discussi: Villaricca risponde con il cuore: straordinaria affluenza per ComunicARTE, l’arte che unisce, ascolta e include. Villaricca, esplosione in un locale in ristrutturazione: 3 feritiVillaricca – Attimi di puro terrore a Villaricca, dove poco fa un violento boato ha squarciato la routine di via Consolare Campana. Un'improvvisa esplosione ... cronachedellacampania.it Esplosione a Villaricca: negozio distrutto durante i lavori, tre feritiIn pochi secondi un locale in ristrutturazione si è trasformato in un cumulo di macerie, seminando paura a Villaricca. ilgiornalelocale.it