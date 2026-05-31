Esplosione e fiamme davanti alla casa del giornalista Adriano Cappellari | lettera e foto aprono uno scenario ancora più inquietante
Un’esplosione ha coinvolto un’abitazione davanti alla quale sono state trovate una lettera e alcune foto. L’episodio si collega a un attentato avvenuto a Enego e alle minacce ricevute nei mesi precedenti. In passato, una busta è stata inserita nella cassetta delle lettere dell’abitazione. Le forze dell’ordine stanno indagando sui collegamenti tra gli eventi. Nessuna persona è rimasta ferita. Sono in corso accertamenti per chiarire eventuali responsabilità.
L’attentato a Enego, le minacce ricevute nei mesi precedenti. Prima una busta infilata nella cassetta delle lettere. Poi una scatola abbandonata accanto al portone. Infine un’esplosione seguita dalle fiamme nel cuore della notte. Ma non è soltanto l’ attentato incendiario contro Adriano Cappellari a preoccupare gli investigatori. A rendere la vicenda ancora più inquietante è infatti un dettaglio emerso dopo il ritrovamento della lettera lasciata sul posto. Il giovane cronista vicentino, collaboratore del quindicinale locale “L’Altopiano” e de Il Giornale di Vicenza, è stato preso di mira da ignoti che da mesi avrebbero avviato una vera e propria attività intimidatoria nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente
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