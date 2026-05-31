Esplosione e fiamme davanti alla casa del giornalista Adriano Cappellari | lettera e foto aprono uno scenario ancora più inquietante

Notizia in breve

Un’esplosione ha coinvolto un’abitazione davanti alla quale sono state trovate una lettera e alcune foto. L’episodio si collega a un attentato avvenuto a Enego e alle minacce ricevute nei mesi precedenti. In passato, una busta è stata inserita nella cassetta delle lettere dell’abitazione. Le forze dell’ordine stanno indagando sui collegamenti tra gli eventi. Nessuna persona è rimasta ferita. Sono in corso accertamenti per chiarire eventuali responsabilità.