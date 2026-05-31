Adriano Cappellari esplosione davanti casa del cronista vicentino | indagano i carabinieri
Un pacco incendiario è esploso davanti all’abitazione di un giornalista nel Vicentino. L’incidente è avvenuto a Enego, e le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire i dettagli dell’episodio. Nessuno è rimasto ferito. La polizia ha sequestrato i resti del pacco e sta analizzando eventuali elementi utili per identificare i responsabili. La vicenda è attualmente al vaglio delle autorità competenti.
Esplode a Enego, nel Vicentino, un pacco incendiario davanti all’abitazione del giornalista Adriano Cappellari. Ne dà notizia ‘l’Altopiano’, pubblicazione per la quale il cronista lavora. È accaduto ieri, intorno alle 23.30. Secondo quanto ricostruito, le telecamere di sorveglianza privata avrebbero rilevato la figura di un uomo con volto coperto, entrato nella proprietà pochi secondi prima dell’esplosione. L’uomo, armato di pistola, avrebbe posizionato a terra il pacco esploso poco dopo. Le fiamme divampate davanti all’abitazione sono state spente grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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