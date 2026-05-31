Adriano Cappellari esplosione davanti casa del cronista vicentino | indagano i carabinieri

Notizia in breve

Un pacco incendiario è esploso davanti all’abitazione di un giornalista nel Vicentino. L’incidente è avvenuto a Enego, e le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire i dettagli dell’episodio. Nessuno è rimasto ferito. La polizia ha sequestrato i resti del pacco e sta analizzando eventuali elementi utili per identificare i responsabili. La vicenda è attualmente al vaglio delle autorità competenti.