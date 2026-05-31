Nella notte, a Enego, in provincia di Vicenza, sono state lanciate alcune bottiglie molotov contro l’abitazione di un giornalista. L’esplosione ha causato danni all’edificio, ma non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili. Nessuna altra persona è stata coinvolta nell’incidente.

Un attentato incendiario è stato compiuto la scorsa notte a Enego, in provincia di Vicenza, ai danni dell’abitazione del giornalista Adriano Cappellari. Intorno alle 23:30, un individuo a volto coperto ha innescato un pacco esplosivo davanti alla casa del cronista, lasciando sul posto alcune bombole di gas e un messaggio di minacce. La dinamica dell’attentato e le telecamere. La sequenza dell’attentato è stata registrata dall’impianto di videosorveglianza privata dell’abitazione. Secondo quanto diffuso da “L’Altopiano”, il quindicinale per il quale il giornalista lavora, le immagini mostrano una singola persona con il volto coperto e armata di pistola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bottiglie molotov contro la casa del giornalista Adriano Cappellari: esplosione nella notte a Enego, indagini in corso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bottiglie incendiarie contro la casa di un giornalista nel Vicentino, indagini in corsoNella notte, l’abitazione di un giornalista nel Vicentino è stata colpita da bottiglie incendiarie.

Bottiglie incendiarie contro l'abitazione del cronista Adriano CappellariNella notte, l’abitazione del cronista vicentino Adriano Cappellari è stata presa di mira da un attentato incendiario.

Bottiglie incendiarie contro la casa del giornalista Adriano Cappellari che difese don PatricielloIl giovane cronista negli ultimi anni ha seguito da vicino le vicende di Caivano raccontando le problematiche del territorio. Gli investigatori stanno lavorando per identificare i responsabili e chiar ... rainews.it

Adriano Cappellari, attentato incendiario contro la casa del giornalista: chi è il reporter di 20 anni, le telecamere hanno ripreso un uomoAttentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego (Vicenza) di Adriano Cappellari, giovane cronista, collaboratore del ... msn.com