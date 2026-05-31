Esplosione davanti casa cronista a Vicenza in una lettera minacce e riferimenti a don Patriciello e Meloni

Notizia in breve

Un’esplosione si è verificata davanti alla casa di un giovane giornalista a Enego, nel Vicentino. L’episodio è avvenuto in seguito a una lettera contenente minacce e riferimenti a figure pubbliche, tra cui un sacerdote e un politico. La lettera minaccia il giornalista e fa riferimento a questioni legate alle sue attività di cronaca, in particolare ai reportage sulla situazione di un quartiere di Napoli. La polizia sta indagando sull’accaduto.