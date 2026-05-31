Esplosione davanti casa cronista a Vicenza in una lettera minacce e riferimenti a don Patriciello e Meloni

Da webmagazine24.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’esplosione si è verificata davanti alla casa di un giovane giornalista a Enego, nel Vicentino. L’episodio è avvenuto in seguito a una lettera contenente minacce e riferimenti a figure pubbliche, tra cui un sacerdote e un politico. La lettera minaccia il giornalista e fa riferimento a questioni legate alle sue attività di cronaca, in particolare ai reportage sulla situazione di un quartiere di Napoli. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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(Adnkronos) – Esplosione a Enego, nel Vicentino, davanti alla casa di Adriano Cappellari, giovane giornalista che da tempo affronta la situazione di Caivano a Napoli, riportando l'attività di don Maurizio Patriciello. Ieri intorno alle 23.30, davanti all’ingresso della sua abitazione si è verificato un rogo, poi domato dai vigili del fuoco. Secondo quanto riferisce ‘L’Altropiano’,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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