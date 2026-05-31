Oltre 300 persone da un paese di circa duemila abitanti si sono messe in viaggio per sostenere la squadra di calcio locale. La mobilitazione rappresenta un record di partecipazione e coinvolgimento per la comunità, nota anche per la produzione di tartufi. La partita è considerata un evento speciale, con molti tifosi pronti a seguire la squadra fuori casa. La mobilitazione ha coinvolto l’intera comunità, dimostrando grande entusiasmo e supporto.

di Fabrizio Paladino Da un paese conosciuto per la produzione di tartufi e con poco più di duemila residenti parte oggi una mobilitazione che ha i contorni dell’evento straordinario: oltre 300 persone si metteranno in viaggio per seguire la squadra del cuore. A, piccolo centro dell’Alta Umbria, si respira infatti un’atmosfera da grande occasione sportiva in vista della semifinale di ritorno dei playoff nazionali di serie D tra Fermana e Pietralunghese. Un vero e proprio esodo rossoblù quello che si sta organizzando, con il paese che per qualche ora sembra destinato a svuotarsi per riversarsi compatto verso le Marche. La passione per la Pietralunghese ha coinvolto un’intera comunità, trasformando la trasferta di Fermo in un appuntamento collettivo sentito come raramente accade a questi livelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esodo rossoblù da record. Un paese oggi in viaggio per tifare Pietralunghese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calcio. Pietralunghese, tutto il paese allo stadio. E ora c’é la Fermana nella corsa alla DTutto il paese si è radunato allo stadio per seguire la partita della Pietralunghese, che sta continuando la sua corsa verso la serie D.

Lavori sulla linea, da Lecce a Taranto in treno in tre ore: il viaggio da recordDa oggi, il viaggio in treno tra Lecce e Taranto dura circa tre ore a causa di lavori sull'infrastruttura ferroviaria.

Temi più discussi: Esodo rossoblù da record. Un paese oggi in viaggio per tifare Pietralunghese; Esodo rossoblù - Con la Pietralunghese un paese intero!; Torgiano, sarà con Marchi anche in Eccellenza.

Genoa, gol da record. A Verona sarà esodoAntenne dritte. Concentrazione alta. Daniele De Rossi sicuramente non ammetterà cali di tensione domenica prossima, 15 marzo, quando all’ora di pranzo il suo Genoa andrà a far visita al Verona al ... genova.repubblica.it

Cagliari, oltre mille tifosi rossoblù a Parma: è record in trasferta per i sardiEsodo dalla Sardegna verso Parma, per una partita tra due squadre vicine alla salvezza, ma ancora in cerca di sicurezza in merito a questo traguardo. A seguire la sfida tra le formazioni dei giovani ... tuttomercatoweb.com