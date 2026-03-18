Da oggi, il viaggio in treno tra Lecce e Taranto dura circa tre ore a causa di lavori sull'infrastruttura ferroviaria. La modifica nel tempo di percorrenza è stata comunicata alcune settimane fa, quando Rfi ha spiegato i lavori in corso sulla linea. I pendolari devono ora affrontare questa nuova tempistica per spostarsi tra le due città.

Lavori sull'infrastruttura ferroviaria e oggi da Lecce a Taranto servono tre ore di percorrenza. Il disagio era stato annunciato ormai da qualche settimana, da quando Rfi aveva spiegato che dal 15 marzo al 15 maggio avrebbe effettuato dei lavori sulla linea e che quindi sarebbero stati utilizzati dei bus sostitutivi. La beffa per i viaggiatori, però, è arrivata quando la scorsa settimana sul sito di Trenitalia sono comparsi gli orari. E una linea funzionale a un numero importante di pendolari — che comprende anche chi va da Brindisi a Taranto quotidianamente, oltre che tutti i comuni delle due province presenti su quell'asse — è diventata un incubo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lavori sulla linea, da Lecce a Taranto in treno in tre ore: il viaggio da record

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