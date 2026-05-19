Calcio Pietralunghese tutto il paese allo stadio E ora c’é la Fermana nella corsa alla D

Tutto il paese si è radunato allo stadio per seguire la partita della Pietralunghese, che sta continuando la sua corsa verso la serie D. La squadra rossoblù aveva ripreso il cammino dopo una sconfitta contro Tavernelle, che aveva temporaneamente interrotto la serie positiva. Ora, con la presenza della Fermana, la lotta per il salto di categoria si fa più intensa e competitiva. La stagione prosegue con partite che tengono alta l’attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

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