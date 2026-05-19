Calcio Pietralunghese tutto il paese allo stadio E ora c’é la Fermana nella corsa alla D

Da sport.quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto il paese si è radunato allo stadio per seguire la partita della Pietralunghese, che sta continuando la sua corsa verso la serie D. La squadra rossoblù aveva ripreso il cammino dopo una sconfitta contro Tavernelle, che aveva temporaneamente interrotto la serie positiva. Ora, con la presenza della Fermana, la lotta per il salto di categoria si fa più intensa e competitiva. La stagione prosegue con partite che tengono alta l’attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

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La Pietralunghese riprende la marcia verso la serie D. Una marcia che, di fatto, non si era mai interrotta se non dopo Tavernelle, con quella sconfitta che aveva segnato, in negativo, il cammino dei rossoblù del patron Giuliano Martinelli. Primo posto appannaggio dell’Angelana e Pietralunghese costretta alla finale playoff. Una finale vinta, proprio contro il Tavernelle, con gol firmato, nel finale, da Mangiaratti. Una finale che resterà nella storia del club rossoblù perché giocata con mille spettatori sugli spalti, in un Martinelli strapieno, in una straordinaria domenica di sport. "Questa – sottolinea Giuliano Martinelli – è la cosa più bella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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