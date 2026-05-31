Era viola la testa le cadeva Sputava carne! Bambina morta a Bordighera il racconto atroce delle sorelline

Da thesocialpost.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina è morta a Bordighera, secondo le testimonianze delle sorelline, che hanno descritto la vittima come con la testa che le cadeva e con episodi di sputo di carne. Le autorità stanno conducendo indagini che comprendono accertamenti medico-legali e verifiche sulle testimonianze raccolte. Le indagini sui casi che coinvolgono minori continuano a richiedere un lavoro approfondito e dettagliato.

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Le indagini sui casi che coinvolgono minori si sviluppano spesso attraverso un lavoro complesso fatto di testimonianze, accertamenti medico-legali e verifiche incrociate. Ogni dettaglio raccolto dagli investigatori può contribuire a ricostruire le ultime ore di vita della vittima e a delineare un quadro sempre più preciso degli eventi. In alcune circostanze, sono proprio le parole di chi era presente a fornire elementi decisivi per comprendere quanto accaduto. Nel procedimento aperto sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni deceduta lo scorso 9 febbraio a Bordighera, una parte significativa dell’attività investigativa ruota attorno alle dichiarazioni rese dalla sorella maggiore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Beatrice, la bimba morta a Bordighera: : «Aveva il corpo viola, nostra sorella sputava carne»

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Beatrice, le sorella della bimba morta a Bordighera: «Aveva il corpo viola, la testa le cadeva. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, nessuno ci ha risposto»Beatrice, sorella di una bambina deceduta a Bordighera, ha descritto le condizioni della sorellina prima del decesso.

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era viola la testaBeatrice, l'agonia delle ultime ore. Le sorelline: Era viola, la testa le cadeva. Sputava carne. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, ma nessuno ci ha rispostoPiù la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. Aveva tutto il corpo viola e le labbra viola. Già lì stava molto male. È uno dei ... leggo.it

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