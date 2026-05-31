Una bambina di cinque anni è morta a Bordighera. Le sorelline hanno riferito che la madre le aveva chiesto cosa avesse fatto la più piccola, prima di chiamare i soccorsi. La polizia ha avviato un'indagine e ha ascoltato le testimonianze delle sorelle. Le forze dell'ordine stanno verificando le circostanze della morte e le dichiarazioni delle minori. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni della vittima o sulle eventuali responsabilità.

Ci sono vicende che iniziano con una richiesta di aiuto e che, con il passare dei giorni, si trasformano in un’indagine capace di svelare scenari completamente diversi da quelli raccontati inizialmente. Storie in cui ogni dettaglio viene analizzato, ogni testimonianza verificata e ogni elemento confrontato con le evidenze raccolte dagli investigatori nel tentativo di ricostruire la verità. È proprio ciò che è accaduto nell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di appena due anni il cui decesso ha dato il via a una complessa attività investigativa. Un lavoro che, nel corso dei mesi, ha portato gli inquirenti a contestare in modo sempre più netto la ricostruzione fornita dagli adulti che si prendevano cura della minore, fino all’arresto del compagno della madre e alla ridefinizione delle accuse nei confronti di entrambi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Cosa le ha fatto mamma”. Bambina morta a Bordighera, il racconto atroce delle sorelline

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Cosa hanno fatto alla bambina morta a Bordighera: «L'hanno tenuta sott'acqua, lo zucchero»

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