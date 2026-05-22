Candidato con Giorgia Meloni Da Uomini e Donne scende in campo con Fratelli d’Italia | Sono affidabile e coerente
Un ex volto noto del piccolo schermo, noto per il carattere deciso e per le vicende sentimentali che hanno attirato l’attenzione, ha deciso di entrare nel mondo della politica. Dopo aver partecipato a programmi televisivi e aver conquistato un certo seguito, si è avvicinato a Fratelli d’Italia e ha dichiarato di essere affidabile e coerente. La sua candidatura con il partito di destra ha suscitato interesse, anche perché in passato si è distinto come personaggio pubblico molto riconoscibile.
Per anni è stato uno dei volti più riconoscibili del piccolo schermo, capace di attirare l’attenzione del pubblico grazie a un carattere deciso e a dinamiche sentimentali che hanno fatto discutere. Oggi però la sua vita sembra aver preso una direzione completamente diversa, lontana da riflettori, studio televisivo e confronti accesi davanti alle telecamere. Negli ultimi mesi, infatti, qualcosa è cambiato in modo evidente. Le apparizioni pubbliche si sono fatte più rare, mentre cresceva la curiosità attorno a un possibile nuovo progetto, molto distante dal mondo dello spettacolo. Un cambiamento che ha iniziato a far parlare fan e osservatori, alimentando indiscrezioni su un futuro tutto da scrivere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Il referendum che offusca le ultime retate in Fratelli d'Italia
Sullo stesso argomento
“Votatemi!”. Uomini e Donne, il volto noto del programma si candida con Giorgia MeloniLa commistione tra l’universo dell’intrattenimento televisivo e quello della gestione della cosa pubblica rappresenta un fenomeno sempre più...
La foto del pentito del clan Senese con Giorgia Meloni e i suoi strani rapporti con Fratelli d’ItaliaGioacchino Amico, ex referente del clan Senese in Lombardia, oggi collaboratore di giustizia nel caso Hydra, nel 2018 sosteneva di avere importanti...
Amministrative 2026 Il candidato sindaco Cristiano Sicari incontra Giorgia Meloni Leggi qui: https://cityne.ws/CYMgR facebook
LETTER TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF ITALY The Honorable Giorgia Meloni President of the Council of Ministers Subject: Concerns regarding reported threats against an Italian citizen and presidential candidate Madam P x.com
Ispica protagonista a Roma: il candidato Sindaco Tonino Cafisi incontra il Premier Giorgia MeloniMissione romana di altissimo profilo per il candidato sindaco di Ispica, Tonino Cafisi. Questa mattina, il leader della coalizione di Fratelli d’Italia è stato ricevuto a Roma dal Presidente del Consi ... quotidianodiragusa.it
Amministrative 2026, Cristiano Sicari incontra Giorgia MeloniIl candidato sindaco di Chieti, nei giorni scorsi, ha avuto un confronto con la presidente del consiglio nel corso del quale si è parlato della città di Chieti, della campagna elettorale e del progett ... chietitoday.it