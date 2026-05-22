Candidato con Giorgia Meloni Da Uomini e Donne scende in campo con Fratelli d’Italia | Sono affidabile e coerente

Un ex volto noto del piccolo schermo, noto per il carattere deciso e per le vicende sentimentali che hanno attirato l’attenzione, ha deciso di entrare nel mondo della politica. Dopo aver partecipato a programmi televisivi e aver conquistato un certo seguito, si è avvicinato a Fratelli d’Italia e ha dichiarato di essere affidabile e coerente. La sua candidatura con il partito di destra ha suscitato interesse, anche perché in passato si è distinto come personaggio pubblico molto riconoscibile.

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