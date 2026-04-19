Equitazione | Piergiorgio Bucci fa festa a Città del Messico! L’azzurro vince nel Global Champions Tour

A Città del Messico si è conclusa la seconda tappa del Global Champions Tour 2026, il massimo circuito internazionale di salto ostacoli. Durante la gara, l’atleta italiano ha concluso con il miglior risultato, aggiudicandosi la vittoria dopo una competizione che ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme regolamentari previste per questo tipo di evento sportivo.

Un anno dopo, Città del Messico si tinge ancora d’azzurro nel Global Champions Tour 2026. La seconda tappa del massimo circuito internazionale equestre, dedicato al salto ostacoli, ha visto Piergiorgio Bucci trionfare al termine di una gara ricca di pathos. Straordinario il cavaliere aquilano che, in sella al suo Pallieter vd N.Ranch, si è prima preso la qualificazione per il jump off, coprendo il primo percorso in 78.84 senza errori, e poi nella manche decisiva – accorciata nel suo tratteggiarsi – ha sfoderato un’altra incredibile prestazione chiusasi con il tempo di 43.68 nuovamente senza penalità. A completare il podio, in seconda e terza posizione anche loro senza errori, ci hanno invece rispettivamente pensato la tedesca Katrin Eckermann, con 45.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: Piergiorgio Bucci fa festa a Città del Messico! L’azzurro vince nel Global Champions Tour Notizie correlate Equitazione: Global Champions League e Global Champions Tour, tappa di Doha rinviataGlobal Champions League e Global Champions Tour 2026, i più importanti circuiti annuali equestre di salto ostacoli, non partiranno in calendario con... Global tour a miami. Bucci e Pezzoli a caccia di gloria sull’OceanoPrende il via il Longines Global Champions Tour con una delle sue tappe più ’glam’, ossia quella di Miami Beach. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Messico: super Bucci in versione Global!; Bucci e Campbell dei St?Tropez Pirates conquistano la GCL del Messico [video]. Equitazione: Piergiorgio Bucci fa festa a Città del Messico! L’azzurro vince nel Global Champions TourUn anno dopo, Città del Messico si tinge ancora d'azzurro nel Global Champions Tour 2026. La seconda tappa del massimo circuito internazionale equestre, ... oasport.it Piergiorgio Bucci: dalla dieta allo stretching. I segreti del cavaliere azzurro a FieracavalliLo show jumper di cui si parla di più in questi giorni si chiama Piergiorgio Bucci ed è un affascinante fuoriclasse del salto ostacoli. Dagli esordi ai numerosi ori e riconoscimenti internazionali, la ... gazzetta.it Piergiorgio Bucci, dopo il 3° posto nel Gran Premio del Longines Global Champions Tour a Miami, insieme alla statunitense Kaitlin Campbell ha vinto ieri su Pallieter van de N.Ranch (suo compagno nella gara in Florida) la tappa della Global Champions Lea - facebook.com facebook