La Gran Bretagna ha vinto la tappa di Bicton della Nations Cup di completo, confermando il primato dopo aver dominato nel dressage e nel salto ostacoli. La squadra ha mantenuto la posizione di testa durante tutta la competizione, senza errori significativi. La gara si è svolta sulla pista di casa, con i concorrenti che hanno concluso senza problemi di penalità. La vittoria è arrivata al termine di una prova senza sbavature per la formazione britannica.

Dopo aver iniziato in testa con il dressage e aver consolidato il primato con il salto ostacoli, la Gran Bretagna non sbaglia nella tappa di casa della Nations Cup di completo, andata in scena a Bicton. Sul campo di gara del Regno Unito infatti, i britannici hanno consolidato il primo posto chiudendo – dopo il cross country – con lo score di 135.6 penalità, portato a termine dal trio formato da Kirsty Chabert, Tom McEwen e Laura Collett, a cui aggiungere Tom Rowland il cui punteggio però è stato scartato. In seconda e terza posizione si sono rispettivamente posizionati gli USA, con 182.2 penalità, e la Nuova Zelanda, a quota 199.5, con l’Irlanda invece al quarto posto, giù dal podio a 309. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: la Gran Bretagna non sbaglia prendendosi la vittoria finale nel completo di Bicton

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