Equitazione | la Gran Bretagna non sbaglia prendendosi la vittoria finale nel completo di Bicton
La Gran Bretagna ha vinto la tappa di Bicton della Nations Cup di completo, confermando il primato dopo aver dominato nel dressage e nel salto ostacoli. La squadra ha mantenuto la posizione di testa durante tutta la competizione, senza errori significativi. La gara si è svolta sulla pista di casa, con i concorrenti che hanno concluso senza problemi di penalità. La vittoria è arrivata al termine di una prova senza sbavature per la formazione britannica.
Dopo aver iniziato in testa con il dressage e aver consolidato il primato con il salto ostacoli, la Gran Bretagna non sbaglia nella tappa di casa della Nations Cup di completo, andata in scena a Bicton. Sul campo di gara del Regno Unito infatti, i britannici hanno consolidato il primo posto chiudendo – dopo il cross country – con lo score di 135.6 penalità, portato a termine dal trio formato da Kirsty Chabert, Tom McEwen e Laura Collett, a cui aggiungere Tom Rowland il cui punteggio però è stato scartato. In seconda e terza posizione si sono rispettivamente posizionati gli USA, con 182.2 penalità, e la Nuova Zelanda, a quota 199.5, con l’Irlanda invece al quarto posto, giù dal podio a 309. 🔗 Leggi su Oasport.it
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