Equitazione | la Germania non sbaglia in casa E’ suo il completo d’apertura della Nations Cup

La Germania si è distinta nella prima tappa della stagione 2026 della Nations Cup di completo, vincendo sul proprio terreno di Marbach. La squadra ha ottenuto il risultato migliore complessivo grazie alle prove di dressage, cross country e salto ostacoli durante i tre giorni di gara. La vittoria è arrivata senza particolari difficoltà e ha portato la nazione al primo posto nella competizione. La manifestazione si è svolta in un contesto di grande partecipazione e interesse.

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Il primo successo della stagione 2 026 della Nations Cup di completo va alla Germania. La formazione teutonica sul campo gara amico di Marbach si è imposta dominando di fatto la tre-giorni fra dressage, cross country e salto ostacoli. Il team che ha annoverato Michael Jung (fischerChipmunk FRH), Julia Krajweski (Tullabeg Platinum) e Libussa Lubbeke (Caramia FRH), a cui aggiungere Ben Lewuer ( Zuccini MN – in questo momento scartato) ha completato la sua performance con 98.8 penalità totali. Uno score che è bastato ampiamente per precedere sul podio il Belgio, secondo a 123.3, e la Svezia, terza a 130.8 penalità, in un quadro che ha visto Svizzera, Francia e Austria piazzarsi rispettivamente al quarto (145. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: la Germania non sbaglia in casa. E’ suo il completo d’apertura della Nations Cup ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Equitazione, Germania in testa dopo il dressage nella Nations Cup di completo a MarbachLa prima tappa della Nations Cup 2026 di completo si è ufficialmente aperta a Marbach. Equitazione: ottavo posto per l’Italia a Ocala nella League of Nations di salto ostacoli. Acuto della GermaniaLa seconda tappa della League of Nations 2025-2026 di salto ostacoli ha emesso i suoi verdetti. Equitazione: la Germania non sbaglia in casa. E’ suo il completo d’apertura della Nations CupIl primo successo della stagione 2026 della Nations Cup di completo va alla Germania. La formazione teutonica sul campo gara amico di Marbach si è imposta ... oasport.it Equitazione: la Germania consolida il vantaggio dopo il cross country nel completo di MarbachA una prova dalla fine della prima tappa della Nations Cup 2026, in corso di svolgimento a Marbach, la Germania - nazione di casa - non si ferma, anzi ... oasport.it