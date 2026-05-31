L’Italia ha rafforzato le misure di sicurezza per evitare il contagio del virus Bundibugyo, collegato all’Ebola, che sta causando un’epidemia in Congo e Uganda. Le autorità hanno vietato il consumo di carne selvatica, sospettata come possibile vettore del virus. Non sono stati segnalati casi nel territorio italiano. Le restrizioni riguardano principalmente il divieto di importazione e il controllo dei prodotti alimentari provenienti dalla regione.

Potrebbe esserci il consumo di carne selvatica dietro l’epidemia in corso in Congo e in Uganda causata dal virus Bundibugyo (Bvd) collegato all’Ebola. Gli esperti sono al lavoro per contenere l’emergenza che nelle scorse ore ha però fatto segnare un dato positivo: il primo caso di guarigione di un paziente risultato positivo al virus. – Notizie.com Partiamo dall’Italia dove una chirurga che era entrata in contatto con un paziente infetto è risultata negativa al virus. Nella Gazzetta ufficiale è stata pubblicata l’ordinanza del... 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Epidemia Bundibugyo, l’Italia alza subito un muro contro il contagio: focus sul consumo di carne selvatica in Congo

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