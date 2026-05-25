Epidemia di Ebola Bundibugyo in Congo | Individuata tardi difficile da gestire Possibile origine nei mercati di carne
Un'epidemia di Ebola Bundibugyo è stata identificata nella Repubblica Democratica del Congo, ma solo in uno stadio avanzato. La diagnosi tardiva ha complicato il contenimento dei contagi. Le autorità sospettano che l’origine possa essere collegata ai mercati di carne. Finora, i casi confermati sono aumentati, rendendo difficile gestire la diffusione del virus.
L'epidemia di Ebola Bundibugyo attualmente in corso nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) è stata identificata tardi ed è per questo che è difficile tenere sotto controllo la catena dei contagi. Non a caso l'OMS ritiene che i casi aumenteranno. Esperto spiega la possibile origine del focolaio nei mercati di carne selvatica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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