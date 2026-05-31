Enrico Brignano e il primo incontro con Flora Canto | Le feci un provino mi disse che le avevano rubato l'auto

Enrico Brignano ha raccontato il primo incontro con Flora Canto, avvenuto durante un provino. Secondo la sua versione, Flora arrivò senza il materiale necessario perché le avevano rubato l’auto. Questo episodio è stato menzionato in un'intervista, in cui l’attore ha descritto come sia nata la loro relazione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o commenti sulla vicenda.

Enrico Brignano ha raccontato il primo incontro con la moglie Flora Canto e la nascita del loro amore: "Dovevo farle un provino, arrivò senza il materiale perché le avevano rubato la macchina". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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