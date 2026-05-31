Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 31 Maggio 2026, un valore di 0,110 €kWh (109,55 €MWh). Si tratta di una diminuzione del 3% rispetto a ieri e di un valore inferiore sia alla media degli ultimi 7 giorni (0,124 €kWh) sia a quella degli ultimi 30 giorni (0,121 €kWh). Il trend attuale segnala quindi un calo dei prezzi rispetto alle settimane precedenti. Nel mercato libero, il PUN rappresenta la base di partenza per la formazione delle offerte delle compagnie energetiche, alle quali vanno aggiunti costi di commercializzazione, trasporto, tasse e oneri di sistema. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,110 €/kWh – 31 Maggio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crisi energetica e carenza di gas

Notizie e thread social correlati

Energia elettrica in netto calo: PUN oggi a 0,110 €/kWh – 16 Maggio 2026Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso ha subito una diminuzione significativa e si attesta oggi, 16 maggio 2026, a 0,110 euro per...

Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,136 €/kWh – 7 Maggio 2026Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero si attesta oggi, 7 maggio 2026, a 0,136 euro per kilowattora, pari a 136,4 euro per megawattora.

Temi più discussi: PUN e PSV di oggi, 26 maggio: luce a 0,126€/kWh, gas in calo; SI Piemonte, energia 100% rinnovabile e emissioni in calo; Accise e produzione elettrica: consumi convenzionali e adempimenti 2026; Nuovi modelli per i combustibili destinati alla produzione di energia elettrica.

Poi ci sono le tendenze per la produzione di energia elettrica negli ultimi 15 anni: in calo dappertutto #fossili e #nucleare (dove c’è). Crescono solo le #rinnovabili. Troppo lentamente da noi, ma è quella la strada segnata: non sarebbe difficile capirlo …o no? x.com

Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,113 €/kWh – 30 Maggio 2026Costo energia elettrica nel mercato liberoIl prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) registra oggi, 30 Maggio 2026, un netto calo rispetto alla giornata precedente, attestandosi a 0,113 ... quifinanza.it

Bolletta elettrica in calo nel primo trimestre 2026 per i clienti vulnerabiliNel primo trimestre del 2026 la bolletta elettrica per il cliente tipo vulnerabile servito in maggior tutela registra una riduzione del 2,7%. L’aggiornamento riguarda esclusivamente i circa 3 milioni ... repubblica.it