Energia elettrica in netto calo | PUN oggi a 0,110 € kWh – 16 Maggio 2026

Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso ha subito una diminuzione significativa e si attesta oggi, 16 maggio 2026, a 0,110 euro per kilowattora, equivalenti a 110,02 euro per megawattora. Questa variazione riguarda il costo dell’energia nel mercato libero e rappresenta un calo rispetto ai giorni precedenti. I dati ufficiali indicano chiaramente questa flessione nel prezzo di riferimento, senza ulteriori commenti o analisi aggiuntive.

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