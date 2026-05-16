Energia elettrica in netto calo | PUN oggi a 0,110 € kWh – 16 Maggio 2026
Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso ha subito una diminuzione significativa e si attesta oggi, 16 maggio 2026, a 0,110 euro per kilowattora, equivalenti a 110,02 euro per megawattora. Questa variazione riguarda il costo dell’energia nel mercato libero e rappresenta un calo rispetto ai giorni precedenti. I dati ufficiali indicano chiaramente questa flessione nel prezzo di riferimento, senza ulteriori commenti o analisi aggiuntive.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) registra oggi, 16 Maggio 2026, un deciso calo, attestandosi a 0,110 €kWh (110,02 €MWh). La variazione rispetto a ieri è pari a -19,3%, mentre il prezzo medio degli ultimi 7 giorni è stato di 0,118 €kWh e quello degli ultimi 30 giorni di 0,115 €kWh. Il valore odierno si posiziona quindi sotto la media mensile e settimanale, segnalando una fase di ribasso rispetto ai picchi recenti. Data 16 Maggio 2026 PUN (€kWh) 0,110 Variazione vs ieri -19,3% Media 7 giorni 0,118 Media 30 giorni 0,115 Massimo 30 giorni 0,146 Minimo 30 giorni 0,083 Cosa significa per le famiglie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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