Un giornalista ha ricevuto minacce di morte, con riferimenti anche a figure politiche e minatori. Oltre alle intimidazioni, sono giunte numerose attestazioni di solidarietà da parte di istituzioni e rappresentanti politici. La vicenda ha suscitato preoccupazione, mentre il giornalista si trova in uno stato di disorientamento. La notizia riguarda la zona di Enego e coinvolge direttamente il professionista sotto minaccia.

Oltre all'inevitabile sensazione di paura e disorientamento del giornalista, emergono numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà da parte delle istituzioni e della politica Una lettera contenenteminacce di morte, indirizzata al giornalistaAdriano Cappellari, è stata rinvenuta nella cassetta postale della sua abitazione aEnego, in provincia diVicenza. Il messaggio era accompagnato dafotografie che ritraevano il cronistae dariferimenti al parroco anticamorradi Caivano,Maurizio Patriciello, oltre che alla PremierGiorgia Meloni. Quest’episodio si è verificato poco dopo unattentato incendiarioavvenuto la stessa sera, intorno alle 23.30.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Enego, minacce di morte a Cappellari: riferimenti minatori anche a Meloni

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