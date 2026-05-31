A Enego, la casa di un giornalista impegnato nel raccontare l’attività di un sacerdote simbolo della lotta alla Camorra è stata presa di mira. Sono state lanciate bottiglie incendiarie contro l’abitazione e sono state rivolte minacce all’indirizzo del giornalista. L’attacco segue il suo lavoro di reportage sulla figura di don Maurizio Patriciello. Non sono stati riportati feriti o danni materiali.

Bottiglie incendiarie e minacce: è questo quello che ha subito il giovane giornalista impegnato a raccontare l’attività di don Maurizio Patriciello, simbolo della lotta alla Camorra Nella notte a Enego (Vicenza) sono state scagliate contro l’abitazione di Adriano Cappellari, giovane giornalista, dellebottiglie incendiarie.Il cronista è impegnato da tempo a scrivere dell’attività di don Maurizio Patriciello a Caivano (Napoli), il parroco simbolo della lotta alla Camorra. Oltre alle bottiglie incendiare, per terra è stata trovata unalettera che conteneva alcune foto del cronista con una “x” sopra, ed ulteriori minacce. Il presunto attentato incendiario è iniziato verso mezzanotte, quando ignoti avrebbero lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la sua abitazione, lasciando anche dellebombole di gas. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Enego, bottiglie incendiarie contro casa del giornalista Cappellari

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