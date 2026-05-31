Nella notte, alcune bottiglie incendiarie sono state lanciate contro l’abitazione di un giornalista a Enego, in provincia di Vicenza. Nessuno è rimasto ferito, ma l’edificio ha subito danni. La polizia indaga sull’episodio, che ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Non ci sono ancora dettagli su eventuali responsabili o motivi, e si attende l’esito delle verifiche delle forze dell’ordine.

Paura nella notte per il giovane cronista vicentino Adriano Cappellari. Un attentato incendiario è infatti stato commesso contro la sua abitazione a Enego (Vicenza). Cappellari è da tempo impegnato nella costante testimonianza di quanto accade a Caivano (Napoli), e questa potrebbe essere una pista da tenere in considerazione. Allo stesso modo, il giovane cronista ha sempre difeso l'attività di don Maurizio Patriciello. Stando alle informazioni trasmesse fino ad ora, l' attacco incendiario si è verificato intorno alla mezzanotte. Alcuni soggetti ancora ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro l'abitazione del cronista. Non solo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bottiglie incendiarie contro la casa di Adriano Cappellari: chi è il giornalista minacciato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bottiglie incendiarie contro l'abitazione del cronista Adriano CappellariNella notte, l’abitazione del cronista vicentino Adriano Cappellari è stata presa di mira da un attentato incendiario.

Leggi anche: Bottiglie molotov contro la casa del giornalista Adriano Cappellari: esplosione nella notte a Enego, indagini in corso

Temi più discussi: Bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, il cronista vicentino che difese don Patriciello; Bottiglie incendiarie contro abitazione di un cronista nel Vicentino; Bottiglie incendiarie contro abitazione di un cronista nel Vicentino; Bottiglie incendiarie contro la casa di un cronista.

Bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, il cronista vicentino che difese don Patriciello x.com

Bottiglie incendiarie contro la casa del giornalista Adriano Cappellari che difese don PatricielloIl giovane cronista negli ultimi anni ha seguito da vicino le vicende di Caivano raccontando le problematiche del territorio. Gli investigatori stanno lavorando per identificare i responsabili e chiar ... rainews.it

Bottiglie incendiarie contro la casa di un cronista nel VicentinoBottiglie incendiarie contro l’abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano, nel Napoletano, e l’attività di don Maurizio Patriciello. È ... tg24.sky.it