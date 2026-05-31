Un edificio è stato preso di mira con bombole e bottiglie, lasciate accanto a delle fotografie, in un'area vicino a una casa di un cronista. L'episodio si è verificato poco dopo che il professionista aveva portato avanti inchieste relative a un'operazione su Caivano. Le autorità stanno indagando sulle motivazioni dietro l'attacco e sull’origine delle immagini trovate accanto alle bombole. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio.

? Domande chiave Cosa contengono le fotografie lasciate dagli aggressori accanto alle bombole?. Perché l'attacco è avvenuto proprio dopo le inchieste su Caivano?. Chi ha orchestrato l'escalation di minacce contro il giornalista?. Come hanno fatto i responsabili a evitare l'esplosione delle bombole?.? In Breve Attacco avvenuto dopo la mezzanotte con bottiglie incendiarie e bombole di gas.. Minacce pregresse legate ai reportage di Cappellari su Caivano e don Maurizio Patriciello.. Autori hanno lasciato una lettera con foto del giornalista barrata da una croce.. Intervento immediato di carabinieri e vigili del fuoco per disinnescare le bombolette. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enego, attacco con bombole e bottiglie contro la casa di un cronista

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