Empori solidali il festival | Lavorare per la pace

Notizia in breve

Si è svolta ieri alla Rocca di Cento la quinta edizione del Festival provinciale degli Empori ferraresi, dedicata al tema della solidarietà e del lavoro per la pace. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, con incontri e approfondimenti sul ruolo degli empori solidali. Nessun dettaglio riguardante interventi o relatori è stato comunicato. La manifestazione si è conclusa nel primo pomeriggio.