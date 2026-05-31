Empori solidali il festival | Lavorare per la pace
Si è svolta ieri alla Rocca di Cento la quinta edizione del Festival provinciale degli Empori ferraresi, dedicata al tema della solidarietà e del lavoro per la pace. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, con incontri e approfondimenti sul ruolo degli empori solidali. Nessun dettaglio riguardante interventi o relatori è stato comunicato. La manifestazione si è conclusa nel primo pomeriggio.
Un momento di confronto e di approfondimento del tema cruciale della solidarietà. Questo è stata la quinta edizione del Festival provinciale degli Empori ferraresi, tenutosi ieri mattina alla Rocca di Cento. Una mattinata, costellata dagli interventi di diversi istituzioni appartenenti alle città dei quattro empori solidali della provincia, Centosolidale, il Mantello di Ferrara, il Mantello di Pomposa e SolidArgenta, e da due "tavole rotonde", con al centro un tema di immenso valore: la pace. "Scegliere un argomento per questa edizione - ha raccontato Mirco Leprotti, presidente dell’associazione Centosolidale, che dal 2022 si occupa dell’Emporio Solidale di Cento - non è stato facile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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