Empori solidali aumentano le famiglie in difficoltà supportate | a Modena sono state 2mila nell' ultimo anno
Nel corso del 2024, le famiglie assistite dagli Empori Solidali in Emilia Romagna sono salite a 2.000, secondo i dati dell’associazione. L’organizzazione ha raccolto le informazioni relative all’anno precedente, evidenziando un aumento rispetto ai numeri di anni passati. La maggior parte delle famiglie coinvolte si rivolge per ottenere beni di prima necessità, con un incremento di richieste rispetto agli anni precedenti. I numeri sono stati comunicati attraverso il sito ufficiale dell’associazione.
L’associazione Empori Solidali Emilia Romagna odv (www.emporisolidaliemiliaromagna.it) ha effettuato come di consueto la rilevazione dei dati relativi all’anno precedente: nel 2025 sono stati 8.230 i nuclei familiari raggiunti, per un totale di 25.700 persone di cui 7.175 sono minori. La.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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