Nella tarda serata di ieri, in una casa di via Ridolfi, a Empoli, tre persone sono rimaste ferite durante una lite. Un uomo di 51 anni è stato accoltellato e si trova in condizioni gravi. Le altre due persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non sono state rese note. La polizia ha avviato indagini per chiarire quanto accaduto. Nessun'altra informazione è stata fornita sui motivi della lite.

EMPOLI (FIRENZE) – Momenti di paura nella tarda serata di ieri, 30 maggio 2026, in una casa di Empoli dove è scoppiata una violenta lite. Il bilancio è di tre feriti, uno in modo grave, nella centralissima via Ridolfi. Un 51enne italiano sarebbe stato colpito con un coltello al collo: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Lievi ferite per le altre due persone coinvolte nella lite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno tentando di ricostruire i motivi della lite. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Empoli: lite violenta in casa, 51enne accoltellato. E’ grave

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