Via Sardi | Accoltellato alla schiena dopo una lite 51enne in ospedale

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, un uomo di 51 anni è stato ritrovato con una ferita alla schiena in via Sardi. La ferita, causata da un'arma da taglio, è stata considerata lieve. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto e sulle circostanze che hanno portato alla lite.

Un uomo di 51 anni, livornese, è stato soccorso nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo con una lieve ferita alla schiena provocata da un'arma da taglio, presumibilmente un coltello. Secondo quanto appreso, l'episodio violento sarebbe arrivato al culmine di un'accesa lite tra sette soggetti di origine tunisina in via Sardi, alla presenza di diverse persone. Il 51enne avrebbe provato a far allontanare il gruppo di stranieri, quando è stato colpito alla schiena con un coltello. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs che, dopo le prime cure, hanno accompagnato il ferito in ospedale. Gli uomini delle forze dell'ordine si sono messe alla ricerca dei responsabili della rissa, senza però rintracciarli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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