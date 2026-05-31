Emerson Palmieri è davvero da Juventus? Come sono andate le sue ultime stagioni

Emerson Palmieri è passato in prestito dal Chelsea al Lione, in Ligue 1, dopo aver trascorso tre stagioni in Premier League. Nelle ultime stagioni, ha giocato 25 partite in Ligue 1 e 16 in Champions League, segnando un gol. Prima, con il Chelsea, aveva totalizzato 33 presenze e un assist in Premier League. La sua esperienza include anche 26 presenze con la nazionale italiana. La sua situazione contrattuale con il club francese è ancora in corso.

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