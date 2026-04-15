Arkadiusz Milik, attaccante della Juventus, si è infortunato di nuovo durante l’allenamento di martedì 14 aprile. Dopo aver accusato un problema muscolare, si sono resi necessari accertamenti radiologici al J Medical. Nelle ultime due stagioni, il giocatore ha disputato solo 34 minuti di partita, e questa nuova problematica mette fine anticipata alla sua stagione.

Una maledizione infinita: Arkadiusz Milik si ferma di nuovo. L’attaccante della Juventus ha accusato un problema muscolare durante l’allenamento di martedì 14 aprile e oggi è stato sottoposto ad accertamenti radiologici al J Medical. L’esito è tanto frustrante quanto prevedibile: “Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero”. Tradotto: il 32enne polacco non tornerà più in campo in questa stagione. È l’ennesima mazzata, sia per Milik sia per la Juve. Luciano Spalletti stava provando faticosamente a reintegrarlo stabilmente in gruppo, dopo che l’attaccante era letteralmente sparito dai radar.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milik, ci risiamo: infortunio e campionato finito. Nelle ultime due stagioni ha giocato 34 minuti

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