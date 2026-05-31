Il movimento Teachers for Future ha chiesto di riconoscere ufficialmente l’emergenza climatica e ambientale nelle scuole, evidenziando la necessità di un piano per adeguare gli edifici scolastici. La richiesta arriva in concomitanza con le giornate di massimo caldo che hanno interessato anche le scuole della regione. Il movimento ha più volte sottolineato l’importanza di intervenire per adattare le strutture scolastiche agli effetti dei cambiamenti climatici.

"Si riconosca l’emergenza climatica e ambientale nelle scuole". L’appello, nelle giornate da bollino rosso che hanno colpito anche le scuole lombarde, arriva dal movimento dei Teachers for Future, che da tempo solleva il tema dell’adattamento climatico dei luoghi dell’istruzione. "Classi trasformate in serre, aria irrespirabile, malori continui, studenti e insegnanti costretti a lavorare in ambienti incompatibili con il benessere minimo. Non sono più episodi isolati – evidenzia la portavoce, Monica Capo –. Nelle aule si superano spesso temperature incompatibili con sicurezza e apprendimento. Le cosiddette “classi pollaio” rendono impossibile garantire condizioni dignitose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Emergenza climatica da riconoscere. Serve un piano per adeguare gli edifici

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