A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, sono stati segnalati problemi sulla rete stradale provinciale. Il Presidente della Provincia e un ingegnere incaricato hanno annunciato l’elaborazione di un piano d’emergenza per garantire il ripristino e la sicurezza delle strade. La situazione richiede interventi tempestivi per affrontare eventuali criticità e garantire la viabilità nei prossimi giorni.

Il Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, e l’ingegnere Pasquale Stoppiello si sono riuniti ieri pomeriggio presso la sede dell’ANCE Molise per affrontare le criticità emerse a seguito delle precipitazioni meteorologiche estreme che hanno colpito il territorio circa due settimane fa. L’incontro ha la partecipazione attiva di diverse imprese associate, riunite sotto l’ombrello dell’Acem, con l’obiettivo di coordinare una risposta efficace ai danni strutturali causati dal maltempo. L’impatto economico sulla viabilità e la necessità di fondi straordinari. Le ferite aperte dal meteo recente non riguardano solo il paesaggio, ma toccano direttamente il cuore produttivo della provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moltempo in provincia: serve un piano d’emergenza per le strade

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