finanziamenti da 450mila euro per adeguare gli impianti datati

Sono stati concessi 450.000 euro in totale per aggiornare impianti datati. Di questa cifra, 200.000 euro sono destinati a due impianti di sollevamento. I fondi sono destinati a modernizzare le infrastrutture, rispondendo alle esigenze legate ai mutamenti climatici. I lavori prevedono l’adeguamento delle strutture per migliorare la funzionalità e la resistenza alle condizioni meteorologiche estreme.

Un investimento da 200.000 euro per adeguare due impianti di sollevamento, adattando le infrastrutture alle esigenze dettate dai cambiamenti climatici. Sono terminati nei giorni scorsi gli interventi a due impianti che agiscono sulle acque meteoriche, dunque cruciali in caso di eventi alluvionali o precipitazioni straordinarie. Nell’impianto denominato ‘Ex-Vigili’, all’incrocio tra via Squero e via Matteucci, è stata sostituita la valvola di ritegno ed è stata installata una nuova idrovora oltre a una elettropompa sommergibile. Nell’impianto ‘Metano Bianca’ sulla SS16 sono stati sostituiti quadro elettrico e sensori: è stato installato un inverter e il galleggiante è stato sostituito con sonde a radar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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