Un’attrice ha rilasciato un’intervista su Rai 1, parlando delle sue esperienze di vita e carriera. Ha descritto come abbia affrontato seconde occasioni, paure e momenti di incertezza, senza un piano preciso. Ha raccontato di essere diventata un simbolo del non è mai troppo tardi, condividendo aspetti personali legati alla sua crescita artistica e alle sfide affrontate nel percorso professionale.

Ci sono persone che sembrano arrivarti addosso con la luce. Le incontri e pensi subito all’allegria, all’ironia, a quella capacità rara di alleggerire una stanza senza neppure accorgersene. Poi ci parli davvero e scopri che, molto spesso, la luce non nasce dalla semplicità. Nasce dal contrario. Nasce da una lunga trattativa con il buio. Emanuela Grimalda appartiene a quella categoria di esseri umani che sembrano aver imparato a fare pace con le proprie contraddizioni senza addomesticarle mai fino in fondo. Nelle sue parole convivono il sorriso e la ferita, l’entusiasmo e il dubbio, la leggerezza e qualcosa di profondamente irrequieto. Forse perché ci sono artisti che recitano personaggi e altri che, invece, sembrano attraversare la vita come se fosse un laboratorio permanente di osservazione umana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Emanuela Grimalda, l’intervista all’attrice su Rai 1: “Sono l’emblema del non è mai troppo tardi”

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