VIDEO Elly Schlein in Irpinia rilancia Buonopane | Vai a vincere

In Irpinia, un video mostra la leader di un partito politico che invita un candidato a impegnarsi per vincere. La scena si svolge in un contesto pubblico, con la figura principale che si rivolge a un rappresentante locale. La comunicazione mira a sostenere la candidatura di una figura politica specifica e a rafforzare la coesione del partito in vista delle prossime competizioni elettorali. Intanto, il partito di appartenenza si schiera ufficialmente dietro la candidatura del rappresentante locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Partito Democratico serra i ranghi attorno alla candidatura di Rizieri Buonopane. A confermarlo è stata la segretaria nazionale del PD, Elly Schlein, che durante la sua visita in Irpinia, tra Avellino e Castelfranci, ha espresso pubblicamente il sostegno al presidente uscente della Provincia, ricandidato alla guida di Palazzo Caracciolo. Nel corso dell’incontro, Schlein ha rivolto parole nette a Buonopane: “ Sai che puoi contare sul supporto del PD “, ribadendo così la volontà del partito di accompagnare la sua corsa alle prossime elezioni provinciali. A rendere pubblico il momento è stato lo stesso Buonopane, che sui social ha condiviso il video dell’incontro con la leader dem: “ Quando la Segretaria Nazionale del tuo partito ti dice: Noi siamo dalla tua parte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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