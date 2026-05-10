Elly Schlein importuna Obama per una foto ricordo E poi attacca l’Italia

Elly Schlein ha incontrato per la prima volta Barack Obama, condividendo una foto ricordo pubblicata sui social network. L'evento si è svolto in un contesto istituzionale, e l'incontro ha attirato l'attenzione dei media. Dopo l'incontro, Schlein ha rivolto alcune critiche all’Italia, mentre il Nazareno aveva già anticipato i contenuti dei post che accompagnavano l’immagine.

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