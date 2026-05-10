Elly Schlein importuna Obama per una foto ricordo E poi attacca l’Italia

Da liberoquotidiano.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elly Schlein ha incontrato per la prima volta Barack Obama, condividendo una foto ricordo pubblicata sui social network. L'evento si è svolto in un contesto istituzionale, e l'incontro ha attirato l'attenzione dei media. Dopo l'incontro, Schlein ha rivolto alcune critiche all’Italia, mentre il Nazareno aveva già anticipato i contenuti dei post che accompagnavano l’immagine.

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Il Nazareno aveva alimentato l’attesa. Annunciando «i post social a corredo della foto celebrativa». Elly Schlein e Barack Obama per la prima volta faccia a faccia. Lei, giovane volontaria delle campagne presidenziali democratiche del 2008 e del 2012, e lui, l’ex presidente ora possibile nume tutelare di «una rete mondiale per fermare le destre». Sede dell’incontro: il Global progress action summit di Toronto, officiato dal premier canadese Mark Carney. Oddio, definirlo incontro, a guardare poi quanto pubblicato dalla segretaria del Pd sui suoi canali social, sembra esagerato. La foto, effettivamente, c’è, ma tutto sembra tranne che un colloquio organizzato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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