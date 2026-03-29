Negli ultimi mesi in provincia di Monza e della Brianza sono state aperte alcune nuove gelaterie, rappresentando un'eccezione rispetto alla tendenza generale. Tuttavia, sono molte le attività di questo settore che hanno chiuso o evitato di aprire nuove sedi, nonostante non si tratti di un problema legato ai guadagni. La situazione del mercato locale del gelato appare quindi complessa e frammentata.

Le nuove aperture di gelaterie si contano sulle dita di una mano. Ma perché? Abbiamo cercato di capire i motivi: chi ha aperto e chi resiste Una luce in mezzo al buio. Si potrebbe sintetizzare con queste parole a effetto l’apertura di una nuova gelateria avvenuta in provincia di Monza e Brianza negli ultimi mesi. In tutto il 2025 solo un’azienda che tratta la famosa preparazione alimentare a base di latte, zucchero e vari aromi - fortuna di tanti imprenditori nostrani in Italia e all’estero - ha aperto nella provincia brianzola. Tra statistiche e pareri degli addetti ai lavori - anche di chi dalla Brianza è riuscito a sfondare pure negli Usa - abbiamo cercato di capire perché. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Perché a Monza e in Brianza nessuno vuol più fare il gelataio (e non è una questione di soldi)

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