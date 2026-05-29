Elfyn Evans ha concluso in testa la prima giornata del Rally del Giappone 2026. Ha ottenuto il miglior tempo sulle strade asfaltate del percorso, mostrando una buona performance in condizioni difficili. La classifica vede Evans al primo posto, seguito dai concorrenti più vicini. La giornata si è svolta senza incidenti rilevanti, e la gara proseguirà con le tappe successive previste nei prossimi giorni.

Elfyn Evans ha chiuso al comando la prima giornata del Rally del Giappone 2026, firmando una prestazione di grande solidità sulle insidiose strade asfaltate nipponiche. Il leader del Mondiale ha imposto il ritmo sin dalle prime battute della giornata, sfruttando al meglio le condizioni mutevoli del fondo e portando la Toyota a monopolizzare le prime quattro posizioni della classifica generale dopo le prime sei prove speciali. La tappa inaugurale si era aperta con il miglior tempo di Oliver Solberg nella nuova speciale di Asuke (SS1), dove lo svedese aveva preceduto Sami Pajari, Sébastien Ogier ed Evans. Da quel momento, però, il gallese ha... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elfyn Evans svetta al termine della prima giornata del rally del Giappone

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