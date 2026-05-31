E dei programmi dei tre principali candidati, dopo il fallimento del progetto di "pace totale" del presidente uscente Gustavo Petro Una delle prime decisioni che il prossimo presidente della Colombia dovrà prendere sarà cosa fare con i gruppi guerriglieri e le organizzazioni criminali che negli ultimi anni hanno rinnovato la lotta armata. L’approccio basato sulle trattative dell’attuale presidente Gustavo Petro, il primo di sinistra dopo decenni di governi conservatori e di destra, è di fatto fallito: negli ultimi anni le forze di sicurezza colombiane e i guerriglieri sono tornati ad attaccarsi con frequenza, è aumentata la violenza e la sicurezza è diventato il tema più sentito nel paese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I gruppi armati sono di nuovo al centro delle elezioni presidenziali in Colombia

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