Colombia | Cepeda tesse l’asse progressista tra Messico e Europa

Il candidato presidenziale colombiano Ivan Cepeda, rappresentante del partito Patto Storico, si è recato a Città del Messico, dove ha incontrato la presidente Claudia Sheinbaum. Durante l’incontro si sono affrontati temi legati alla stabilità della regione e ai processi di pace, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle discussioni o sugli esiti dell’incontro. L’evento si inserisce in un quadro di relazioni tra l’America Latina e l’Europa nel settore politico.

Il candidato presidenziale colombiano Ivan Cepeda, esponente del partito Patto Storico, ha incontrato a Città del Messico la presidente Claudia Sheinbaum per discutere di stabilità regionale e processi di pace. L’incontro, descritto dal team di Cepeda come un confronto di alto livello, rappresenta l’evoluzione di un percorso diplomatico iniziato con la leader messicana tra la fine del 2025 e l’inizio dell’anno corrente. Questo vertice si inserisce in una strategia più ampia per dare alla Colombia una visibilità maggiore negli spazi decisionali globali. Una rete diplomatica tra America Latina ed Europa. Prima di toccare l’area messicana, il senatore ha coordinato una serie di consultazioni con figure chiave del internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colombia: Cepeda tesse l’asse progressista tra Messico e Europa La crisi in Medio Oriente può rafforzare l’asse tra Europa e monarchie del GolfoStefania Craxi, presidente della commissione Affari esteri e difesa del Senato, in che modo introdurre misure utili a contrastare il rialzo dei... Leggi anche: Asse tra Germania e Italia per l’Europa, Macron rilancia con gli eurobond e il ‘buy european’ Colombia, Cepeda incontra Sheinbaum per un dialogo su pace e regioneIl senatore colombiano e candidato presidenziale per il partito Patto Storico (di sinistra), Ivan Cepeda, ha incontrato a Città del Messico la presidente Claudia Sheinbaum, in un colloquio definito da ... ansa.it Colombia: il senatore Cepeda denuncia l'ex presidente UribeNuovo capitolo giudiziario in Colombia contro l'ex presidente Álvaro Uribe Vélez, di destra, già condannato in primo grado a 12 anni di carcere per frode processuale e corruzione di testimoni. Il ... ansa.it