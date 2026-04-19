Elezioni comunali 2026 si vota in 11 comuni tra Novara e il Vco | le date e la mappa del voto

Nel 2026, undici comuni tra Novara e il Vco si preparano a svolgere le elezioni comunali per il rinnovo del consiglio. Le date delle consultazioni sono state già definite e la mappa del voto riguarda specificamente queste località. La consultazione coinvolgerà cittadini di diverse realtà territoriali, con una data stabilita per ciascun comune. Le elezioni rappresentano un appuntamento importante per l'amministrazione locale e i residenti delle zone interessate.

Sono 11 i comuni del nostro territorio che andranno al voto nel 2026 per rinnovare il consiglio comunale.Anche quest'anno le consultazioni si terranno a fine maggio: domenica 24 e lunedì 25 maggio. A stabilirlo, il decreto firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con cui sono state.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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