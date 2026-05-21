Le forze militari statunitensi dispiegate in Europa comprendono circa 40 basi distribuite tra diversi paesi del continente. La maggior parte di queste strutture si trova in Germania, considerata un centro di comando importante, mentre altre si concentrano in Italia, Regno Unito, Polonia e Romania. I numeri e i ruoli di ciascuna posizione sono dettagliati in un rapporto che analizza la presenza militare americana e le funzioni assegnate a queste installazioni. La mappa del dispiegamento evidenzia la presenza strategica degli Stati Uniti nel continente europeo.

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© Virgilio.it - Le 40 basi Usa che coprono l’Europa, la mappa del potere militare americano e il ruolo dell'Italia

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