Dopo la sconfitta alle elezioni, il partito di centrodestra è stato commissariato. La guida del movimento provinciale è stata affidata a un europarlamentare. La decisione è stata presa in seguito ai risultati elettorali deludenti. La nomina di Torselli segna un cambio di leadership nel partito locale. Non sono stati comunicati dettagli sulle tempistiche o sui motivi specifici della scelta. La situazione politica interna si evolve in attesa di sviluppi ufficiali.

Le conseguenze della sconfitta elettorale nel centrodestra non si sono fatte attendere. Fratelli d’Italia è stato commissariato e la guida del partito provinciale passa all’europarlamentare Francesco Torselli. La decisione è arrivata dai vertici nazionali e comporta la conclusione anticipata del mandato dell’attuale coordinamento provinciale, che sarebbe rimasto in carica fino al congresso previsto per novembre. A lasciare l’incarico è il coordinatore provinciale Matteo Mazzanti, che nei giorni scorsi aveva sollecitato l’apertura della fase congressuale. Il commissariamento arriva in un momento particolarmente delicato per il partito, all’indomani di una tornata elettorale che ha visto il centrodestra ottenere uno dei risultati più bassi degli ultimi anni con il candidato sotto il 30% dei voti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni, cambio dopo il flop. Commissariato Fratelli d’Italia. Meloni invia Torselli alla guida

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