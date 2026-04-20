A Sesto Fiorentino si avvicinano le elezioni comunali con Stefania Papa candidata a sindaco. Un intervento di un esponente politico locale afferma che questa candidatura rappresenta un cambiamento rispetto all’immobilismo del passato, attribuito alla gestione della precedente amministrazione di sinistra. La sfida politica sarà complicata, secondo quanto dichiarato, e l’obiettivo è portare un nuovo corso alla guida del comune.

SESTO FIORENTINO (FIRENZE) – L’eurodeputato Francesco Torselli, a margine dell’ evento che si è svolto a Sesto Fiorentino dal titolo “L’A.I. nella e-governance politico-istituzionale: dalla sicurezza allo sviluppo del territorio”, ha dichiarato: E ancora: “La risposta di Falchi e’stata scegliere la maggioranza e passare in Regione al fianco di Eugenio Giani. Proprio per questo facciamo un appello diretto ai cittadini che oggi hanno la possibilità davvero di poter scegliere per un cambiamento netto che non e’ rappresentato da un’ ‘altra sinistra’ ma dal centro destra, con Stefania Papa, candidata sindaco di Sesto Fiorentino”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni a Sesto Fiorentino, Torselli: “Con Stefania Papa cambiamento sicuro, dopo l’immobilismo deleterio della Sinistra”

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