Il referendum sulla giustizia si è chiuso con la vittoria del No, che trionfa persino ad Arcore per soli 47 voti. Marina Berlusconi, delusa dal risultato, ha consultato Giorgia Meloni e Antonio Tajani: pur confermando la fiducia al segretario di Forza Italia, la famiglia chiede ora un rapido rinnovamento del partito per arginare la dissidenza interna e rimediare al fallimento della “riforma bandiera” di Silvio Berlusconi. Referendum: il “No” espugna Arcore Il dato più clamoroso della consultazione referendaria del 2026 non arriva dai grandi centri urbani, ma dal cuore pulsante del berlusconismo, ovvero Arcore. Nel comune che per decenni è stato il baricentro della politica italiana sotto l’egida di Silvio Berlusconi, il “No” alla riforma della giustizia ha vinto, seppur di un soffio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marina Berlusconi sente Meloni dopo il flop di Forza Italia al Referendum, il No vince persino ad Arcore

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