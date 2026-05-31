Elettra Lamborghini tra cavalli e feci una lezione di umiltà che diventa subito virale
Elettra Lamborghini ha condiviso un video sui social in cui si mostra mentre raccoglie le feci di un cavallo. Il filmato, semplice e diretto, è diventato rapidamente virale. La cantante e influencer ha mostrato questa attività quotidiana, tipica di chi vive a contatto con gli animali, suscitando reazioni di sorpresa e curiosità tra gli utenti. Nessun commento aggiuntivo o motivazione è stato fornito nel video.
Elettra Lamborghini è tornata a far parlare di sé con un video semplice ed efficace: la cantante e influencer ha pubblicato sui social un filmato in cui svolge una delle attività più comuni per chi vive a contatto con i cavalli: raccogliere le feci dell’animale. Un gesto quotidiano che, nelle sue intenzioni, è diventato anche l’occasione per lanciare un messaggio ai propri follower. A rendere il contenuto particolarmente discusso è stata la frase che accompagna il video: secondo Elettra Lamborghini, essere famosi non significa essere esentati dai compiti più semplici o meno piacevoli, ma anzi il successo non dovrebbe mai far perdere il contatto con la realtà e con le responsabilità quotidiane. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Elettra Lamborghini, il compleanno del cavallo sui social - Vita in diretta 21/04/2026
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