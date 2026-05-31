Elettra Lamborghini ha condiviso un video sui social in cui si mostra mentre raccoglie le feci di un cavallo. Il filmato, semplice e diretto, è diventato rapidamente virale. La cantante e influencer ha mostrato questa attività quotidiana, tipica di chi vive a contatto con gli animali, suscitando reazioni di sorpresa e curiosità tra gli utenti. Nessun commento aggiuntivo o motivazione è stato fornito nel video.

Elettra Lamborghini è tornata a far parlare di sé con un video semplice ed efficace: la cantante e influencer ha pubblicato sui social un filmato in cui svolge una delle attività più comuni per chi vive a contatto con i cavalli: raccogliere le feci dell’animale. Un gesto quotidiano che, nelle sue intenzioni, è diventato anche l’occasione per lanciare un messaggio ai propri follower. A rendere il contenuto particolarmente discusso è stata la frase che accompagna il video: secondo Elettra Lamborghini, essere famosi non significa essere esentati dai compiti più semplici o meno piacevoli, ma anzi il successo non dovrebbe mai far perdere il contatto con la realtà e con le responsabilità quotidiane. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Elettra Lamborghini, tra cavalli e feci una lezione di umiltà che diventa subito virale

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Elettra Lamborghini, il compleanno del cavallo sui social - Vita in diretta 21/04/2026

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