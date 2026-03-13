Elettra Lamborghini ha deciso di depositare il marchio 'Festini bilaterali', termine usato da lei durante Sanremo 2026 per indicare tutte le feste private che si sono svolte durante la settimana del festival Secondo quanto riportato daAdn Kronos,Elettra Lamborghini ha depositato il marchio Festini bilaterali.Le due parole più famose e cliccate di Sanremo 2026 potrebbero presto diventare un brand a seguito dell’ambiziosa idea della cantante. Questo termine, d’altronde, lo ha coniato proprio lei.L’artista, durante il festival si è lamentata dei “festini bilaterali” che non la facevano dormiree siccome queste parole sono state molto usate in quei giorni, ed ora c’è ancora chi chiede di questi famosi “festini bilaterali”,Lamborghiniha avuto questa idea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Festini bilaterali diventa un marchio: la nuova idea di Elettra Lamborghini

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